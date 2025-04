Az Egyesült Államokban és már Európában is példaként tekintenek Magyarország határbiztonsági tevékenységére

A főtanácsadó szavai szerint most ezeket a lépéseket alkalmazza az amerikai kormányzat is: a technikai megoldásokkal, a hadsereg a határra vezénylésével és jogi határzár intézményének bevezetésével lényegében csak az a migráns léphet be az országba, akiknek a határon kívül benyújtott menekültkérelmet pozitívan bírálják el.

Egyre több ország utasítja el az unió migrációs paktumát

Műsorvezetői felvetésre válaszolva Bakondi György megerősítette, egyre több európai ország közelít a magyar migrációs politika elveihez, és egyre több ország utasítja el az Európai Unió migrációs paktumát.

Utóbbit Magyarország már kezdettől fogva nem fogadta el, majd Hollandia, később Lengyelország is kijelentette, hogy nem fogják végrehajtani – emlékeztetett Bakondi György.