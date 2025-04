Menczer Tamás: Hadházy Ákos hazugságokkal toboroz!

„Hol a vége?” – tette fel a kérdést. Hozzátette: ezeknek egy szavát sem szabad elhinni.

Hadházy Ákos a közösségi oldalán osztott meg néhány homályos képet egy hajóról, amelyről kétségbeesetten igyekezett bebizonyítani, hogy Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu is a fedélzetén van. Emellett további képeket is csatolt – vélhetően egymástól független jelenlévő – rendőrökről. Valamint az izraeli miniszterelnök tiszteletére a hidakra kirakott izraeli zászlókban is az összeesküvést látta.