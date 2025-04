Menczer: Magyar Péter elárulta a családját, most a hazáján a sor

„Ez Brüsszel Péter. Áruló. Ő ilyen. Mindig ilyen. A családjának is szándékosan kárt okozott, a családját is elárulta a saját politikai karrierje érdekében. Aztán a barátait. Most a hazáján a sor. Az áruló mindig áruló marad” – fogalmazott Menczer Tamás.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fóruma előtt Szekszárdon 2025. április 9-én

Fotó: Kiss Dániel / Forrás: MTI

Emlékeztetett arra, hogy Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke őszödi beszédében azt mondta: elrontották a kormányzást, tönkretették az országot, és erről hazudtak. „Európában ilyen böszmeséget ország még nem csinált” – idézte a volt szocialista miniszterelnök szavait Menczer Tamás.