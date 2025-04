Menczer Tamás: a saját családját is elárulta Magyar Péter, hogy politikai karrierjét építse (videó)

A felvétel a pátyi fórum után készült, ahol újságírói kérdésekre válaszolt a Fidesz kommunikációs igazgatója. Lázár János korábbi „kullancsozó” kijelentéséről is kérdezték, mire Menczer úgy reagált, szerinte általában is fontos a mértéktartás, de „egy kullancsot ő is ismer, aki időközben poloskává változott”. Hogy kire gondolt, azt nem nevesítette, de a kontextus alapján nem nehéz következtetni – írja a Magyar Nemzet.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója

Forrás: KKM

Menczer Tamás visszautasította, hogy ő lenne „felelős” Magyar Péterért a Fideszben, de elismerte, hogy sokat foglalkozik vele, mert „valakinek ezt a feladatot is el kell végeznie”. Úgy fogalmazott: