Orbán Viktor: Magyarországon nem háborús terv van, hanem béketerv (videó)

Elmondta, hogy a roma közösség is megtalálja itthon a számításait a munkán keresztül, soha nem dolgozott annyi cigány ember, mint most. Szerinte a magas foglalkoztatás fontos, és azt akarja elérni, hogy a 4,7 milliós foglalkoztatás elérje az 5 milliót.

Békét szeretnénk

Nyugat-Európában nem azt a politikát folytatják, mint mi, mivel mi békepolitikát szeretnénk – mondta. Trumpot támogatni kell a béke létrehozásában – tette hozzá. Szerinte a nyugatiak egy nagy háborús tervet dolgoztak ki, és azt szeretnék, ha rengeteget költenének az ukrán hadsereg fenntartására.

Mi támogatjuk a védelem megerősítését, de ehhez erős gazdaság kell

– mondta. Hozzátette: egy dolgot biztos elért Trump, hogy ez a háború nem fog Nyugat felé terjedni, a konfliktust sikerült elszigetelni. A miniszterelnök közölte: ez egy borzalmas háború, innen nem érzékeljük ennek brutalitását. Hozzátette: Ukrajnában magyarok is élnek, és magyarok is harcolnak a fronton. Úgy véli, Magyarország akkor is meg tudja valósítani a maga béketervét, hogyha az európai közeg erre nem kedvező.

Az áremelések súlyosan érintik a magyar családokat

A kormányfő kifejtette, hároméves minimálbéremelési megállapodást kötöttek a gazdasági élet szereplőivel. Emellett elértük a 700 ezer forintos átlag bruttó bért, ami messze van az általa elképzelt egymillió forinttól, de az irány láthatóan jó. Ugyanakkor három területen történtek olyan áremelkedések, amelyek súlyosan érintették a magyar családokat.

Az egyik az élelmiszer volt, itt kellett a leggyorsabban beavatkozni, mert enni kell

– fogalmazott a miniszterelnök.