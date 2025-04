Orbán Viktor fontos kérdésekről egyeztetett Szlovákiában

A megállapodás részleteiről Orbán Viktor hétfőn tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A találkozó eredményeként várhatóan szorosabb együttműködés alakul ki a két ország egészségügyi rendszerei között.

Orbán Viktor miniszterelnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón Pozsonyban

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Az előterjesztést a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter közösen jegyzi. A belügyminiszter felel a tárgyalásokon részt vevő személyek kijelöléséért és a végleges szövegtervezet aláírásáért, míg a külügyminiszter a keretmegállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazást adja ki.

Az igazságügyi miniszter közreműködése is szükséges a folyamatban. A három érintett minisztérium vezetője együttesen terjesztheti a kormány elé a keretmegállapodás végleges szövegének jóváhagyását.

Orbán Viktor komoly fejlesztéseket jelentett be

Orbán Viktor hétfőn Pozsonyban Robert Fico kormányfővel és Peter Pellegrini államfővel is tárgyalt. A miniszterelnök a Robert Ficóval közösen tartott sajtótájékoztatón nagyszabású infrastrukturális fejlesztéseket jelentett be a szomszédos országok között. Orbán Viktor több kiemelt témát is érintett az egyeztetések során. Ezek pedig a béke, a szuverenitás és az energiaellátás voltak.

Három új utat, három új hidat és új vasútvonalakat tervezünk, és több régi átkelőt is felújítunk

– tette hozzá.

Közösségi oldalán a miniszterelnök úgy fogalmazott: „Fókuszban a béke, a szuverenitás és az energia.”

A háborúnak nincs megoldása a csatatéren. Nekünk, európaiaknak nemcsak az amerikai–orosz békekezdeményezést kell üdvözölnünk, hanem Brüsszelben is a békekezdeményezéseket kellene támogatnunk. A migrációt megállítjuk! Az, hogy kikkel élünk együtt, egy nemzeti szuverenitásból fakadó saját döntés kell, hogy legyen. Ebből nem engedünk! Ukrajna blokkolja a területén keresztüli földgázszállításokat, ezért megállapodást kötöttünk, hogy Magyarország és Szlovákia újabb 900 millió köbméterrel fogja növelni a két országot összekötő földgázkapacitásait

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.