Orbán Viktor találkozott Erdogannal (videó)

Antalyában zajlik a nemzetközi diplomácia egyik fontos eseménye, amely több világpolitikai vezetőt is a helyszínre vonzott. Orbán Viktor magyar miniszterelnök is jelen van a találkozón, ahol többek között Recep Tayyip Erdogannal és Ilham Aliyevvel is egyeztetett.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Recep Tayyip Erdogan török elnök (k) az Antalyai Diplomáciai Fórumon 2025. április 11-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Antalyában tartják az idei diplomáciai fórumot, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz. A magyar kormányfő Recep Tayyip Erdogan török elnök meghívására utazott Törökországba, és a rendezvény keretében több állam- és kormányfővel is tárgyal - írta a Magyar Nemzet. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott fotók tanúsága szerint Orbán Viktor április 11-én találkozott Recep Tayyip Erdogannal, Törökország elnökével. A képek alapján a két vezető az antalyai diplomáciai fórum keretében beszélgetett.

A felek Magyarország déli irányú energiaellátásának biztosításáról egyeztettek. Ukrajna ellenséges magatartásának köszönhetően hazánk keleti irányú gázellátása gyakorlatilag megszűnt, ezért csak a Török Áramlaton keresztül képes szavatolni a biztonságos energiaellátását, valamint fenntartani a rezsicsökkenést. Tárgyaltak továbbá a magyar–török gazdasági, katonai és védelmi együttműködés fejlesztéséről – tette hozzá a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. A teljes cikkért KATTINTSON.

