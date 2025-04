Orbán Viktor betért egy kávéra a tiszakürti kisboltba (videó)

Orbán Viktor betért egy tiszakürti boltba vásárolni és kávézni. A miniszterelnök az üzlet tulajdonosával is beszélgetett, a férfi elmesélte, hogy a kormányzati támogatásoknak köszönhetően tudta felújítani a boltot.

Azt is elmondta ugyanakkor, hogy a nagy áruházláncoknál lementek az árak, ezért kisboltokban is olcsóbban kell adni a különböző élelmiszert, hogy a vásárlónak továbbra is megérje a faluban költeni a pénzt.

Gyopáros Alpár megnyugtatta a bolt vezetőjét, hogy a kormány működési támogatással segíti a falusi boltokat is.

A kávézás végén Orbán Viktor még négy húsvéti csokinyuszit is vásárolt a tiszakürti kisboltban.