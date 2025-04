A magyarok nemet mondanak a Pride-párti hídfoglalásokra

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szervezésében az elmúlt hetekben több demonstráció zajlott Budapesten a gyülekezési törvény módosítása kapcsán, melynek során a tüntetők – teljes szélességében – hidakat zártak le. Annak ellenére, hogy az említett akciók megbénították a főváros közlekedését és érezhetően korlátozták a lakosság mobilitását, április 8-án újabb, ezúttal 24 órásra tervezett demonstrációra készülnek a Pride-párti tüntetők.

Március 18-án döntött az Országgyűlés a jogszabály módosításáról, melynek értelmében a jövőben csak olyan gyűlés tartható meg, amely tekintettel van a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való jogára. A Századvég e fejleményekre tekintettel megvizsgálta, hogy a magyarok hogyan vélekednek a budapesti hidak – a közlekedés megbénulásához vezető – elfoglalásáról, a szexuális propagandáról, illetve a Pride felvonulásról.

A baloldal támogatja a Pride-ot, a lakosság nem kér belőle

A Századvég kutatása szerint a magyarok 61 százaléka negatívan vélekedik a Pride-ról, ezzel szemben 31 százalékuk pozitív véleményt fogalmazott meg róla.

A Századvég felmérése rávilágít arra, hogy a megkérdezettek 83 százaléka hallott arról, hogy Hadházy Ákos április 1-jén tüntetést szervezett a Pride mellett, melynek során a demonstrálók több budapesti hidat is elfoglaltak, megbénítva ezzel Budapest közlekedését.

A kutatási adatok tanúsága szerint a magyarok döntő többsége nem nézte jó szemmel a Pride-párti tüntetők hídfoglaló akcióit.

A felmérés szerint a válaszadók 59 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem ért egyet a budapesti hidak elfoglalásával, míg 40 százalékuk helyeselte ezt. A kutatás eredményei elválaszthatatlanok attól a ténytől, hogy a Pride-párti tüntetők a közlekedés megszokott rendjének felborításával érezhetően korlátozták a fővárosi lakosság mobilitását.

Az elmúlt hetekben több baloldali politikus is felszólalt a gyülekezési törvény gyermekvédelmi célú módosítása ellen, többek között például Hadházy Ákos, Baranyi Krisztina, a Demokratikus Koalíció és a Momentum Mozgalom politikusai is. A Századvég legfrissebb kutatásából azonban az is kiderült, hogy a magyarok szerint a közterületeken – a gyermekek védelme érdekében – a szexuális propaganda semmilyen formájának sincs helye.