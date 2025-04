Ukrajna védjegyévé vált a prostitúció

Ukrajna az „olcsó” és „könnyű” nők miatt már korábban is a külföldi turisták kedvelt helye volt. A háború alatt a szexturizmus az országon belül csökkent, de az ukrán szexmunkások száma továbbra is magas. A szexből élő nők és férfiak részben európai országokban találták meg helyüket a prostitúció piacán, és szolgáltatásaikkal együtt a fertőzéseket, többek között a HIV-vírust is magukkal vitték – írja a Magyar Nemzet.

Az Ukrajnából származó prostituáltak lettek a HIV fő hordozói és terjesztői például Svédországban

– olvasható a V4NA cikkében.