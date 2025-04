Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása a magyarok többsége szerint hátrányos lenne hazánk számára

Fontos hangsúlyozni, hogy Ukrajna gyorsított csatlakozása az EU-hoz a pénzügyi terheken túl egyéb negatív következményekkel is járna Magyarország számára. Az ukrán uniós tagsággal járó letelepedési szabadság, illetve a személyek szabad mozgásának lehetővé tétele számos közvetlen, a magyarok mindennapi életét érintő biztonsági kockázat hordoz magában. Egyebek mellett aggodalomra adhat okot, hogy a harctéri tapasztalatokkal bíró volt katonák, akik nem akarnak vagy nem tudnak a munkaerőpiacon elhelyezkedni, illegális megélhetés után néznek majd, erősítve ezzel a szervezett bűnözést. Ezenfelül az Interpol is felhívta a figyelmet arra, hogy az Ukrajnának szánt nyugati fegyverek egy része – ideértve a nehézfegyvereket is – a feketepiacra kerülhet, és bűnözői csoportokhoz jutva komoly fenyegetést jelenthetnek. Ennek fényében kevésbé meglepő, hogy a felmérés adatai szerint a válaszadók kétharmada (66 százaléka) Magyarország számára kockázatosnak tartja Ukrajna gyorsított felvételét az Európai Unióba, míg 32 százalékuk szerint ez nem jelentene kockázatot.