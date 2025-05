Újra indul az egyszülősök és a nagycsaládosok térítésmentes üdültetése

bár az egyszülős családok többsége egyetlen gyermeket nevel, a tavalyi év különleges fordulatot hozott: a Pro Filii támogatásának köszönhetően a szokásosnál jóval több olyan egyszülős család is lehetőséget kapott a nyaralásra, ahol három-négy, sőt akár öt gyermekről is gondoskodik az egyedülálló szülő. Igazi ritkaságszámba megy, hogy három olyan édesanya is eljutott pihenni, aki öt gyermeket nevel – számukra ez a nyaralás nem csupán kikapcsolódás volt, hanem valódi feltöltődés és ünnep.