Elegük van az ukránoknak a kényszersorozás brutalitásából

A lap cikke szerint így történt ez a dél-ukrajnai Mikolajivban is, ahol a piacról próbáltak meg elvinni egy férfit. Félig már sikerült is betuszkolniuk az autóba, azonban több nő szembeszállt a toborzókkal, és egyszerűen kirángatta az autóból a férfit. Az esetről videó is készült, amelyet ITT nézhet meg.

Ukrajna-szerte napi rendszerességgel fordulnak elő hasonló atrocitások, amikor nem csupán elhurcolják a férfiakat, de megalázzák, sőt meg is verik őket. Ennek esett áldozatul a napokban a kárpátaljai Sebestyén József, akit halálra vertek a toborzók. Az ilyen esetek ellenére a nyugati vezetők inkább félrenéznek, nem ítélik el a kényszersorozást.