Kocsis Máté: Magyar Péterrel az SZDSZ-es állapotok térnének vissza (videó)

Ha valaki úgy gondolná a tévénézők közül, hogy Horn Gábor egy független elemző, mint ahogy egyébként annak híreszteli magát, akkor lássák, hogy ő pont úgy független, mint a Telexesek meg a 444-esek. Ezek elfogult, elkötelezett vadliberálisok. A probléma azzal van, hogy ezt tagadják és függetlennek állítják be magukat. Ő is most aktuálisan éppen civil, meg független elemzőnek mondja magát. Ez egy volt liberális politikus és az is marad