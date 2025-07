Menczer Tamás figyelmeztette Ruszin-Szendi Romuluszt: Félreértésben van, Tokatábornok úr! (videó)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója posztjában emlékeztetett arra, hogy a Tisza Párt szakértője közpénzen végeztetett zsírleszívást akkor, amikor ő volt a Magyar Honvédség vezérkari főnöke. Azt is hozzátette, hogy Ruszin-Szendi Romulusz szerint csupán olyan egészségügyi beavatkozásról volt szó, amelyhez senkinek semmi köze.

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök két botrány miatt is elhíresült, de itt a harmadik is

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Félreértésben van, Tokatábornok úr, Zsírtábornok úr, ugyanis a zsírleszívás esetében nem egészségügyi beavatkozás volt, hanem a konditeremnek a kikerülése. Az másik kategória

– figyelmeztette a tiszás politikust Menczer Tamás.

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök ellen két nyomozás is folyik, a zsírleszívás miatt szolgálati visszaélés, illetve a luxusvilla miatt hivatali visszaélés bűntette gyanújával vizsgálódnak ellene, ráadásul most egy harmadik büntetőeljárás is indulhat, mert valószínűsíthető, hogy beosztottjainak olyan utasítást adott, hogy a jogszabállyal ellentétesen magasabb kategóriájú szállodákat foglaljanak neki.