A Tisza Párt szakértője szerint szemétté fertőzik a magyar kukoricát

Semmibe veszi a magyar gazdák munkáját Magyar Péter agrárszakértője. Kökény Attila, a Talajmegújító Gazdák Egyesületének alapítója nyilvánosan is támadta a hazai termelőket – írja a Magyar Nemzet. A Tisza Párthoz közel álló agrárszakértő az uniós agrárreform kapcsán – amely akár 150 ezer magyar gazda megélhetését is veszélybe sodorhatja – szerdán cikket jelentetett meg a honlapján, majd ennek tartalmát a Facebook-oldalán is megosztotta.

Kökény Attila, a Talajmegújító Gazdák Egyesületének alapítója

Forrás: Talajmegújító Gazdák Egyesülete Facebook oldala

A poszt alatti diskurzushoz Kökény többször is hozzászólt és olykor lekezelő stílusban, durva jelzőkkel szállt vitába azokkal, akik bírálták az uniós tervezetet, vagy éppen a rossz minőségű ukrán termékek beözönlésének veszélyeire hívták fel a figyelmet. Az egyik ilyen kommentben a Tisza agrárszakértője a magyar gazdákat is becsmérelte, amikor úgy fogalmazott:

el kell, hogy szomorítsalak, de 2022-ben is azért kellett ukrán kukoricát hozni, mert jobb minőségű volt, mint a szemétté fertőzött magyar kukorica. Ami az asztalodra kerül a multiktól az sokszorosan ellenőrzött árú, rendszeres elemzésekkel, amiket az EFSA is összesít, s innen tudjuk, hogy tiszta, nagyon minimális a mérhető szermaradvány bennük, ha egyáltalán felbukkan. Ez érthető is, mert egy nagy gazdaság nem kockáztathatja meg a beszállítói státusz elvesztését. A kiskerti zöldségekkel és háztáji biogabonákkal kapcsolatban már nem ilyen vonzó a kép…

Kökény Attila tehát azt állította, hogy a magyar kukoricatermesztők silány minőségű, fertőzött „szemetet” állítanak elő, aminél jobb az ukrán áru.