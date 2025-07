Tucker Carlson szerint Zelenszkijnek emberszámba kéne vennie az ukánokat

Tucker Carlson arról is beszélt az interjúban, hogy hisz abban is, hogy minél több országgal kell jó kapcsolatot ápolnia az Egyesült Államoknak, valamint arról is, hogy a németeknek nem Vlagyimir Putyin orosz elnökre kellene dühösnek lenniük, hanem a saját vezetőikre, különösen Angela Merkelre, aki hosszú időre tönkretette az országot a tömeges migrációval.