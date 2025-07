A következő hét évben csaknem 370 milliárd eurót kap az uniós költségvetésből Ukrajna

A kormánypárti politikus elmondta, a nemzeti tervek elfogadásáról vita várható a tagállamok és az Európai Bizottság között, mert a tervekben jelentkező gazdaságpolitikai vagy társadalompolitikai elvárások nemteljesítése esetén a bizottság nem fogja azt elfogadni, így a tagállamnak esélye sincs arra, hogy az egyébként a borítékból neki címkézett összeghez hozzájusson.

Az Európai Bizottság javasol egy, a jelenleginél lényegesen átfogóbb, lényegesen brutálisabb, egyszerűbben alkalmazható költségvetési, jogállamisági kondicionalitást, ami most már az unió költségvetésének az egészére kiterjed

− hangsúlyozta.

Megjegyezte: ez azt jelenti, hogy a bizottságnak egy esetleges megállapodás esetén is lenne lehetősége különböző uniós programok felfüggesztésére politikai és ideológiai szempontokra hivatkozva, vagy nyomásgyakorlás céljából, ennek viszont nagyon kevés köze van az unió pénzügyi érdekeinek a védelméhez.

A mi tapasztalatunk az, hogy ezt a kondicionalitást a bizottság eddig is politikai és ideológiai nyomásgyakorlásra használta fel, és nincsen semmi okunk kételkedni abban, hogy ez a jövőben is így történne

− fogalmazott Bóka János.

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter műsorvezetői kérdésre elmondta, az új költségvetésben évente körülbelül 70 milliárd eurónyi „lyuk” van, ennek befoltozására öt új hozzájárulási eszközt vezetne be a bizottság, ami a tagállami források elvonásából és újabb adók kivetéséből áll.

Ilyen tagállami forrás elvonása például a vámbeszedés során visszatartható jövedelem, ennek egynegyedét eddig a tagállamok megtarthatták saját költségvetésükben, az új tervezetben ezt lecsökkentenék tíz százalékra − tette hozzá.

A több új adónemről szólva Bóka János a legproblémásabbnak az európai vállalatokra kivetett adót említette, ami szavai szerint egy bizonyos forgalom fölötti európai cégekre vonatkozna és tovább növelné az európai vállalatok terheit.

Nem világos, hogy ez hogyan járul hozzá az unió versenyképességéhez, ezzel szemben a meghatározó tagállamok is kifogással éltek, így valószínűleg ez a javaslat ebben a formában nem is tud átvenni − fogalmazott a miniszter, megjegyezve, az elektromos hulladékkal és a karbonvámmal kapcsolatban is újabb adónemek kivetését tervezik, ezek közvetett vagy közvetlen módon pedig az európai polgárok pénztárcáját érintik.