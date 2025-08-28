2 órája
A Tisza-csomaggal Brüsszelnek akar megfelelni Magyar Péter
Az Ellenpont szerint Ursula von der Leyen és Manfred Weber a támogatásért cserébe adóemelést vár el Magyar Pétertől.
Magyar Péter Pákozdon
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Az Index birtokába jutott dokumentum alapján a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadót vezetne be, amely már az átlagjövedelműeket is súlyosan érintené. Az Ellenpont cikke szerint a terv egyértelműen Brüsszel elvárásainak felel meg, amely hosszú ideje bírálja az Orbán-kormány által bevezetett egykulcsos adórendszert.
„Brüsszelnek nem tetszik a kormány szuverén politikája, sem Ukrajna, sem a gazdaság kérdésében. Ezért támogatják Magyar Pétert, akinek most benyújtják a számlát” – fogalmazott a portál.
Több százezer forintot venne el a pedagógusoktól a Tisza-csomagEgy pedagógus házaspárnak évente több mint hétszázezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie.
A Tisza Párt környezetében több közgazdász is nyíltan beszélt az adóemelés szükségességéről. Petschnig Mária Zita korábban kijelentette: „Péternek azért sem lesz könnyű, mert aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani.” Hasonló álláspontot képviselt Pogátsa Zoltán is, aki évekkel ezelőtt „katasztrofálisnak” nevezte az egykulcsos szja-t.
Az Ellenpont szerint a tervezett adóemelés jól illeszkedik az Európai Bizottság korábbi jelentéseihez. A 2022-es országjelentés kifogásolta a magyar adórendszer „igazságtalan” szerkezetét, a 25 év alattiak szja-mentességét, és a 2024–2025-ös európai szemeszter dokumentumai is többkulcsos adót sürgettek.
