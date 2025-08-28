A Tisza-csomaggal Brüsszelnek akar megfelelni Magyar Péter

Az Index birtokába jutott dokumentum alapján a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadót vezetne be, amely már az átlagjövedelműeket is súlyosan érintené. Az Ellenpont cikke szerint a terv egyértelműen Brüsszel elvárásainak felel meg, amely hosszú ideje bírálja az Orbán-kormány által bevezetett egykulcsos adórendszert.

„Brüsszelnek nem tetszik a kormány szuverén politikája, sem Ukrajna, sem a gazdaság kérdésében. Ezért támogatják Magyar Pétert, akinek most benyújtják a számlát” – fogalmazott a portál.