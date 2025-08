A Tisza Párt áremelkedéssel riogat

– A belépési küszöb is egyre magasabb lett, 30 millió forint alatt már nagyon nehéz volt olyan lakást találni, amibe egy fiatal szívesen költözött be. Ha valaki egy 40 milliós lakást piaci hitellel szeretett volna megvásárolni, akkor 20 százalékos önerővel kellett számolnia, ennyi pénz a legtöbb fiatal zsebében nem volt ott, a hiteltörlesztőről pedig már nem is beszélve, ami több mint 250 ezer forintnyi összeget jelentett.

– Ez nehezen kigazdálkodható, valljuk be – jellemezte, kiemelve, hogy az Otthon Start Program emiatt lett ilyen hamar, már a tényleges elindulása előtt népszerű a fiatalok körében.

Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője úgy véli, a 3 százalékos, fix kamatozású állami hitel olyan konstrukció, amellyel jelenleg a kereskedelmi bankok nem tudnak versenyezni.

– Ilyen alacsony kamatszint mellett