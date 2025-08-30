Az áradóból adó lett a Tisza Pártnál (videó)

Akik csak az Orbán-kormányt látták dolgozni, azok természetesnek veszik az egykulcsos alacsony személyi jövedelemadót, az adókedvezményeket, adómentességeket. Nem azok, ez az Orbán-kormánynak köszönhető! – hangsúlyozta Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Pindroch Tamás, az AK vezető elemzője. A mai fiatalok már nem emlékeznek rá, de 1994-től ’98-ig és 2002-től 2010-ig egy teljesen más iskola volt kormányon, ők nyomorítottak meg minket, az az iskola, amelyet Magyar Péter és a Tisza Párt meg Petschnig Mária Zita, Kéri László vissza akarnak hozni – fejtette ki a vezető elemző a Tisza Párt kiszivárgott brutális adóterveivel kapcsolatban.

Hiába próbál tagadni Magyar Péter, aki már többször lebukott azzal, hogy valótlanságokat állított – emlékeztetett Szűcs Gábor, az AK elemzője, a Megafon tagja.

A Tisza Párt vezetője ugyanazt csinálja, amit 19 évvel ezelőtt Gyurcsányék. Aki akkor azt mondta: nem lesz semmilyen megszorítás, adóemelés. És hogy kezdődtek az első bejelentések a választás után: adóemelés, gázáremelés, áramáremelés, sorolták a megszorításokat. Ugyanezt láthatjuk itt is!

– mutatott rá az elemző.

A közelmúltban ellenzéki kutatóintézetek vezetői is beismerték azt, hogy a Fidesz az egyéni választókörzetekben sokkal jobban áll, mint amit ők mérnek országosan. Pindroch Tamás szerint ez ismerős azoknak, akik régóta foglalkoznak a közélettel. Tavaly októberben kezdtek el Tisza-vezetést mérni ezek a cégek, most viszont elkezdtek visszatáncolni, hiszen a balos közvéleménykutatók is ismerik a valóságot, nekik is vannak valós méréseik – mondta az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Szűcs Gábor szerint nem véletlen, hogy az egyéni választókörzetekben rosszul áll a Tisza. Eddig ezekben semmit nem csináltak, csak a pártlogót tudják felmutatni, az viszont a pártlistás szavazólapokon lesz a meghatározó. Magyar Péter csak egy körzetben indulhat. Ezek után felmerül a kérés: kiket fognak jelölni?

Börtönviselt embereik vannak, levitézlett politikusaik vannak, bukott vállalkozóik vannak meg a baloldal régi emberei. Velük igazán nehéz lesz választást nyerni

– hangsúlyozta az AK elemzője, a Megafon tagja.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: