„Mini budi bordélyház” Budapest kellős közepén (videó)

„Bízunk benne, hogy egy-két olyan előterjesztést, amely valóban segítené a budapestieket nem fognak tudni csak politikai okok miatt lesöpörni az asztalról” – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNP frakciójának tagja.

Budapesten alapvető dolgok nem működnek, Karácsony Gergely edig Pride-ot szervez – hangzott el Az Igazság órájában

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Karácsony Gergely főpolgármester városvezetésével kapcsolatban megjegyezte: kuriózum lett, egy hungarikum, hogy meg tudta csinálni azt, hogy Budapest kellős közepén létrejöjjön Magyarország első „mini budi bordélyháza”.

A Blaha Lujza téri nyilvános WC – amelyre Karácsony Gergely olyan büszke volt – vagy nem működik, vagy prostituáltak vagy drogosok használják.

Karácsony Gergelynek még mindig az a legfőbb célja, hogy az országos politikába beleszóljon, erről szólt a Pride

– mondta Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Budapesten alapvető dolgok nem működnek, eközben a főpolgármester Pride-ot szervez. Először legyen már minden rendben a fővárosban, lehessen élni, lehessen közlekedni, lehessen a mindennapi életet anélkül folytatni, hogy ezek az ideológiai alapú lezárások zavarnák azt

– hangsúlyozta.

Magyar Péter egy porszívóügynök és abból is a legrosszabb

– mondta Radics Béla. Csak ő nem porszívót árul, hanem reményt.

És képest bármit hazudni, hogy az ő kis „reménye”, a porszívó minél szebben tündököljön. Ha ehhez az kell, akkor simán bemondja, hogy 90 százalékon áll a Tisza, a Fidesz pedig 10-en, mert ennél sokkal nagyobb hazugságokat is le tudott nyomni a balliberális médiumok torkán, akik szépen asszisztálnak neki. Nem szabad benne megbízni, és legkevésbé szabad bármilyen területet rábízni, nemhogy országot

– fejtette ki a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője, az erzsébetvárosi Fidesz alelnöke.