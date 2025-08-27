Bíróság elé viszi hazánk az EU-t

Magyarország kormánya keresetet nyújtott be a luxemburgi Törvényszékhez az Európai Békekeret (EPF) ukrajnai finanszírozása miatt - írja a Magyar Nemzet.

A kabinet szerint problémás, hogy az Európai Unió a zárolt orosz jegybanki eszközök hozamát kívánja erre a célra fordítani. Az ügyet először az Európai Unió Bíróságához vitték, amely azonban a Törvényszékhez irányította azt. A keresetet július 11-én adta be a magyar fél, amelyet a luxemburgi testület befogadott. Az ügy hivatalosan augusztus 25-én vált nyilvánossá, amikor az Európai Unió hivatalos lapjában is megjelent a bejegyzés.

A benyújtott kereset szerint a felperes Magyarország azt kéri, hogy a Törvényszék semmisítse meg az Európai Békekeret bizottsága által 2025. február 26-án elfogadott, az ukrán fegyveres erők részére biztosított katonai támogatásra irányuló támogatási intézkedéseknek a 2024. május 21-i (KKBP) 2024/1471 tanácsi határozatban meghatározott feltételekkel összhangban való elosztásáról szóló határozatot (második részlet), valamint részlegesen semmisítse meg az e határozat elfogadását rögzítő jegyzőkönyvet, és az alpereseket kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

A tanács tavaly május 21-én fogadott el egy határozatot, amely arról rendelkezik, hogy a zárolt orosz jegybanki eszközök kezeléséből származó nettó nyereség 99,7 százalékát az Európai Békekeretbe kell átutalni.