Harcosok órája

1 órája

Bóka János: ennyi erővel azt is írhatták volna, hogy Trump Elvist hívta fel (videó)

Címkék#Harcosok órája#Tisza-csomag#Ukrajna#Bóka János#Magyar Péter

Bóka János európai ügyekért felelős miniszter első alkalommal volt a csütörtöki Harcosok órájának meghívottja. „Ennyi erővel azt is írhatták volna, hogy Trump Elvist hívta fel” – fogalmazott, cáfolva azt az álhírt, miszerint Donald Trump felhívta volna Orbán Viktort Ukrajna uniós csatlakozásának támogatásáról. Bóka János arról is beszélt a műsorban, hogy Brüsszel Magyar Péter pártját saját stratégiája szerint mozgatja, a Tisza-csomag adóemelései pedig szembemennek a Fidesz adócsökkentési politikájával.

MW
Bóka János: ennyi erővel azt is írhatták volna, hogy Trump Elvist hívta fel (videó)

Bóka János és Németh Balázs a Harcosok órájában

Forrás: Magyar Nemzet/adásfotó

„Ez egy hatalmas növényevő dinoszaurusz, amiről azt hittük, hogy már kihalt” – válaszolta a Harcosok órájában debütáló Bóka János európai ügyekért felelős miniszter arra a kérdésre, hogy kacsa vagy zebra-e az álhír, mely szerint Donald Trump felhívta Orbán Viktort, és meggyőzte, hogy támogassa Ukrajna uniós csatlakozását. 

BÓKA János; ORBÁN Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (b), amikor a kormányfő az Európai Unió állam- és kormányfőivel tárgyal videokonferencia keretében a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 19-én 
Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Nem történt meg ez a telefonhívás. Ennyi erővel azt is írhatták volna, hogy Donald Trump Elvist hívta fel, és kérdezte, hogy hogyan lehetne újra slágereket gyártani.

 – idézte a beszélgetés szemléjében a miniszter szavait a Magyar Nemzet. 
Bóka János tisztázta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elhíresült látogatásakor próbálta rábeszélni a Fehér Házban erre a lépésre az amerikai elnököt.

Tisza-csomag, Brüsszelből figyelik a Tisza pártot
A Fidesz erősödéséről Bóka János azt mondta, 

Brüsszelből is figyelik mindezt, a Tisza Párt ugyanis nem egy önálló politikai képződmény, szorosan követik Brüsszelből, hogy Magyar Péterék alkalmasak-e céljaik megvalósítására.

A legújabb mérések egy idő után aggodalmat fognak kelteni Brüsszelben és a stratégia megváltoztatására lesz szükség.

A Tisza-csomagról kifejtette: a Fidesz stratégiája ennek az ellenkezője. 

Az szja-t szeretnék alacsonyan tartani, egy adóforradalmat szeretnének bevezetni, de Brüsszelnek ez nem tetszik. A brüsszeli vágyak megvalósítását szolgálja Magyar Péterék terve az adóemeléssel. Bár Magyar Péter tagadja a vádakat. 

Ezen a ponton Németh Balázs felidézte, Magyar Péter számtalan alkalommal mondta a tavalyi EP-választások előtt, hogy ő nem lesz EP-képviselő. Ehhez képest ma már az. Bóka János ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: a Tisza Párt a brüsszeli stratégia szerint bármit mondhat, az lesz a fontos, hogy mit kell majd tenniük.

Migrációs válság

Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere szerint 

a migrációs válság az unió alappilléreit kikezdő válság. 

Úgy véli, unióról nem beszélhetünk évtizedek múlva, ha ezzel a kérdéskörrel nem kezdünk semmit. Bóka János szerint az a kérdés, hogy valaki kibeszélhet-e a brüsszeli bürokraták által felvázolt vonalból. Olyan nincs, hogy valaki egy ilyen fontos kérdésben eltér ettől, ennek következményei vannak. Ezért büntetik Magyarországot. Ám szépen lassan haladnak abba az irányba, amit Magyarország felvázolt a kérdésben. Úgy vélekedett:

az uniós intézményrendszer alapvető reformjaira van szükség.

Bóka János úgy látja: Brüsszel ahelyett, hogy az energiaárak csökkentésén dolgozna, olyan intézkedéseket készít elő, amelyek épphogy növelik azokat. Így képtelenség fenntartani a versenyképességet az USA-val vagy Kínával. A miniszter elmondta:

a magyar kormánynak ilyen környezetben kell harcolni az alacsony energiaárakért.

A műsorban téma volt a Barátság kőolajvezeték ukrán bombázása és annak következményei – az ezzel kapcsolatos részleteket és a műsorban elhangzottak teljes szemléjét IDE kattintva olvashatja el. 


 

