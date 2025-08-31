48 perce
Brüsszel mindent megtesz Kijevért és a háborúért
A Magyar Nemzet cikke szerint az Európai Unió jelenleg azt vizsgálja, hogyan tudna gyorsabban reagálni külpolitikai kérdésekben.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) kezet fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel megbeszélésük előtt Brüsszelben 2025. augusztus 17-én
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Olivier Hoslet
Az Európai Unió tagállamai fontolgatják a külpolitikai döntéshozatal reformját, hogy szerintük gyorsabban és hatékonyabban tudjanak reagálni a nemzetközi kihívásokra – írja a Magyar Nemzet.
Támogatásáról biztosította Ursula von der Leyen a lengyel határkerítést
A lap cikke szerint
a jelenlegi egyhangú szavazási rendszer helyett a minősített többségi döntéshozatal bevezetése kerülhet előtérbe, ami megakadályozhatná, hogy egyetlen tagállam – mint például Magyarország az utóbbi időben – blokkolhassa Ukrajna támogatását.
Magyarország következetesen ellenezte az Ukrajnával kapcsolatos kezdeményezéseket, a pénzügyi támogatásoktól kezdve az EU-csatlakozási folyamatig. Ez számos diplomáciai vitához és tárgyaláshoz vezetett, különösen az Oroszország elleni szankciók megújításával kapcsolatban.
Brüsszel most mindent megtesz, hogy a saját tagállamával szemben Ukrajnát támogathassa.
