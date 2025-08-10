Deutsch Tamás csattanós választ küldött Magyar Péternek és a balos médiának

Deutsch Tamás szerint ismét beindult az ellenzék vágyvezérelt nagyotmondása – írja a Magyar Nemzet.

A Megváltó Péterek mindig nagyon esélyesek, vezetnek is a közvélemény-kutatásokban és akkora, de akkora kihívást jelentenek az Orbán-rendszernek, mint ide Lacháza. Nincs új a nap alatt a vágyvezérelt ellenzéki nagyotmondásban, hazudozásban

– írta a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Facebook-oldalán.

Deutsch Tamás képernyőfotókat posztolt, amelyben az látható, ahogyan a nemzetközi sajtó az egekbe emeli Márki-Zay Pétert a 2022-es parlamenti választások előtt, pontosan úgy, ahogyan most Magyar Péterrel teszik.

A Magyar Nemzet cikke szerint ez egyébként egy bevett jelenség a választások előtt a hazai sajtónál is. A mai telexes gárdával működő Index 2017-ben például egy olyan cikket közölt Fekete-Győr Andrásról, amelynek azt a címet adták, hogy Egy magyar fiatal, akitől megijedt az egész Orbán-kormány.

