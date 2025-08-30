3 órája
Dömötör Csaba: kik készítik a Tisza Párt programját?
Dömötör Csaba kormánypárti EP-képviselő élesen bírálta a Tisza Pártot, felidézve, hogy Tarr Zoltán alelnök elszólta magát, és elárulta, hogy a párt kormányprogramját nem is ők írják.
Forrás: MTI
Fotó: Bodnár Boglárka
Dömötör Csaba kormánypárti európai parlamenti képviselő a közösségi oldalán idézte fel azt az esetet, amikor Tarr Zoltán, a Tisza Párt képviselője elszólta magát. Azt mondta az egyik beszédében, hogy a kormányprogramot nem ők írják.
Hát akkor ki? Nem lehet könnyű ezt eldönteni a külföldi szponzorok, a weberi buksisimogatások és a Tiszában újjáéledő SZDSZ háromszögében
– szúrt oda Dömötör Csaba.
Magyar Péterék mögé felsorkoztak a globalisták
Emlékezetes, lapunk többször beszámolt már arról, hogy milyen külföldi globalista szervezetek sorakoztak fel Magyar Péter mögött. A Transzatlanti Kapcsolatok Központja (TDC) nevű civil szervezet partnerei és finanszírozói között sorra bukkannak fel olyan ismert szereplők, mint a USAID, az Atlantic Council, a Friedrich-Ebert-Stiftung, a Konrad-Adenauer-Stiftung, valamint a National Endowment for Democracy (NED) – mind olyan szervezetek, amelyek gyakran kerülnek kapcsolatba nyugati befolyásgyakorlással és nemzetközi politikai hálózatokkal. A donorok között pedig ott találjuk Soros György ukrajnai alapítványát is, amely az elmúlt években a TDC bevételeinek harmadát biztosította.
A figyelem most azért fordult újra e szervezet felé, mert ugyanezek a nemzetközi szereplők Magyarországon, a Tisza Párt környezetében is megjelentek. A párt alelnöke, Tarr Zoltán például Brüsszelben egyeztetett az Atlantic Council képviselőivel a magyar külpolitika formálásáról. Emellett tavaly október 23-án a párt meghívta rendezvényére a NED ösztöndíjasát, Michal Wawrykiewiczet, aki szoros kapcsolatot ápol az EPP-frakcióvezető Manfred Weberrel és Donald Tuskkal, a lengyel kormányfővel.
