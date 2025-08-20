Trump felhívta Orbán Viktort

A békefolyamat lehetőségeit kereső hétfői washingtoni találkozó résztvevői azt kérték az amerikai elnöktől, hogy hasson Orbán Viktorra Ukrajna európai uniós csatlakozása érdekében, mivel a magyar miniszterelnök blokkolja a háborús ország uniós csatlakozási tárgyalásait – írja a Bloomberg nyomán a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök egy korábbi találkozón Washingtonban

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A telefonbeszélgetésről kiszivárgott információk szerint a hívás során Budapest felvetette annak lehetőségét is, hogy Magyarország adhatna otthont egy következő találkozónak, amelyen Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij egyeztetne.

Trump a megbeszélések után bejelentette, hogy egy vezetői szintű orosz–ukrán találkozót szeretne összehívni, majd azt követően egy háromoldalú egyeztetést is, amelyen ő maga is részt venne.

A találkozók időpontja és helyszíne azonban egyelőre nem ismert. Orbán Viktor egy nappal később a Facebookon reagált a fejleményekre, jelezve, hogy a nyomásgyakorlás ellenére sem kíván változtatni álláspontján.

Beigazolódott, hogy Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes

– írta a magyar miniszterelnök.

