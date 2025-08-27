augusztus 27., szerda

Leleplezés

32 perce

Egy volt ukrán katona áll az Északi Áramlat felrobbantása mögött

Egy ukrán férfi vezetésével egy hétfős csapat hajtotta végre a merényletet az Északi Áramlat gázvezetékek ellen. A szálak egészen Kijevig vezethetnek, miközben Európa még mindig küzd az energiaválság következményeivel.

MW
Egy volt ukrán katona áll az Északi Áramlat felrobbantása mögött

Forrás: TT News Agency via AFP

Fotó: Alex Ljungdahl/Expressen

Új részletek derültek ki az Északi Áramlat gázvezetékek ellen elkövetett robbantásokról. Az európai elfogatóparancs szerint, amely a RIA Novosztyi hírügynökség birtokába jutott, hét fős csoport hajtotta végre a támadást, köztük a művelet koordinátora, az Olaszországban letartóztatott ukrán állampolgár, Szerhij Kuznyecov – írja a Magyar Nemzet.

Kuznyecov feladata volt a teljes művelet koordinálása és a legénység irányítása, amely egy vitorlás jacht kapitányából, négy búvárból és egy robbantási szakértőből állt

 – áll a dokumentumban.

Az Északi Áramlat robbantóit erős szálak fűzik Ukrajnához

A robbantószerkezetek 2022. szeptember 22-i telepítése után a csoport visszatért Wiek kikötőjébe, majd Kuznyecovot Ukrajnába szállították. 

Négy nappal később, szeptember 26-án történtek a robbanások, amelyek több száz méteres szakaszokon is megszakították a csővezetékeket, súlyos károkat és jelentős gázszivárgást okozva a Balti-tengerben.

A vádlott és társai célja az volt, hogy hosszú távon megakadályozzák az Oroszországból Németországba irányuló gázszállítást

 – pontosít az elfogatóparancs.

Az olasz hatóságok tartóztatták le a 49 éves Kuznyecovot Rimini tartományban, német ügyészségi kérésre.

A The Wall Street Journal információi alapján Kuznyecov az ukrán fegyveres erők nyugalmazott kapitánya, aki korábban az ukrán biztonsági szolgálatnál (SZBU) szolgált. Feltételezések szerint őt és más katonákat 2022 májusában béreltek fel a szabotázs végrehajtására.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

