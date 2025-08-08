Bejelentés
Egyre többen lépnek be a Zebrába
Már hatezren vannak.
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
– A Zebra nem tétlenkedett!
Már hatezren vagyunk, csatlakozz te is
– írta közössági oldalán Kocsis Máté.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője nemrég jelentette be, hogy hivatalosan is bejegyezték a Zebra Digitális Polgári Kört. Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy a kör nyitott mindenki előtt, aki elutasítja a „liberális álhíreket és a kettős mércét”.
A Zebra digitális polgári körnek tagja a Magyar Nemzet publicistája, Bayer Zsolt is, de a volt kézilabdázó, Görbicz Anita, vagy az énekesnő, Tóth Gabi is az alapítói között van.
