augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

26°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Botrányos kijelentés

20 perce

Az ELTE továbbra is hallgat Fleck Zoltán ügyében

Címkék#ELTE#ügy#Fleck Zoltán

Fleck Zoltán több ponton is súlyosan sérti az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának etikai normáit azzal a kijelentésével, miszerint meg kellene fenyegetni a köztársasági elnököt. A Magyar Nemzet megkeresésére az egyetem először azt közölte, hogy Fleck magánvéleményt fogalmazott meg, nem pedig az intézmény oktatójaként nyilatkozott. Később azonban elhatárolódtak a kijelentéseitől, de arra már nem adtak választ, hogy indítanak-e vizsgálatot az ügyben.

MW
Az ELTE továbbra is hallgat Fleck Zoltán ügyében

Fleck Zoltán jogász, szociológus

Forrás: MW

Fotó: Ladóczki Balázs

Hallgat a Fleck Zoltán körül kialakult botrány ügyében az Eötvös Lóránd Tudományegyetem. A felsőoktatási intézmény nem válaszolt a Magyar Nemzet kérdésére, melyben arra voltunk kíváncsiak, indítanak-e vizsgálatot Fleck Zoltán kijelentései ügyében, illetve etikai bizottság elé fogják-e idézni az egyetem oktatóját − írja a lap.

A válasz elmaradásából egyértelműnek tűnik, hogy a felsőoktatási intézmény

Fleck Zoltán védelmében kivár, és a botrány lecsillapodására számít.

Egyébként nem lenne nagy félnivalója Fleck Zoltánnak, ha az ügye az ELTE ÁJK etikai bizottsága elé kerülne, hiszen annak több tagjai is a kormánykritikus nézeteiről ismert. Az etikai bizottság elnöke az a Darák Péter, akiről korábban a Tűzfalcsoport megírta, hogy amikor a Kúria elnöke volt, akkor a vezetése alatt ítélkezhetett akár politikai ügyekben is a Soros-alapítvány által támogatott Eötvös Károly Közpolitikai Intézet vezetőjének, Majtényi Lászlónak a felesége. Ez akkor sem változott, amikor a szélsőliberális „civil” Majtényi a baloldali szivárványkoalíció államfőjelöltjeként nyíltan politikai színre lépett. De az is megjegyzendő, hogy Magyar Péter édesanyja, Erőss Mónika Darák Péter vezetése alatt a Kúria főtitkára volt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu