Az államfőt fenyegető jogászt mentegeti egy baloldali szervezet

Az Oktatói Hálózat vonatkozó közleménye hétfőn jutott el a Magyar Nemzethez, ebben a nyíltan kormányellenes és teljesen átláthatatlanul működő baloldali szervezet a védelmébe vette a Sulyok Tamás köztársasági elnököt fenyegető Fleck Zoltán jogszociológust.

Fleck Zoltán jogász, szociológus beszédet mond a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott tüntetésen a Kossuth Lajos téren 2025. május 1-jén

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Az Oktatói Hálózat visszautasítja Gulyás Gergely kancelláriaminiszternek azt a kijelentését, hogy dr. Fleck Zoltán nem taníthat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Annak, hogy ki méltó arra, hogy az ország első egyetemén tanítson, szabályzatokban lefektetett tudományos és etikai kritériumai vannak. Ettől függetlenül bárkinek lehet magánvéleménye, de amikor Magyarország egyik legnagyobb hatalmú politikusa nyilvánosan ilyen kijelentést tesz, akkor durván beavatkozik az egyetem autonómiájába

– írták. Az Oktatói Hálózat ezt követően Fleck mosdatásába kezdett, véleményük szerint a jogszociológus csak azt mondta el, hogy egy választás után milyen jogi lehetőségei vannak a köztársasági elnöknek. A közlemény ezután az Eötvös Loránd Tudományegyetemet (ELTE) is megtámadta, amiért elhatárolódott Fleck botrányos kijelentéseitől.