Gulyás Gergely: Magyarország szuverén ország

Gulyás Gergely az államalapítás napja alkalmából tartott, kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen arról beszélt, az ünnep jó alkalom arra, hogy számba vegyük a távlatokat, az eredményeket, feladatokat, ráadásul a magyar állam esetében évezredes távlatról beszélhetünk.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond az állami kitüntetések átadásán az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából a Néprajzi Múzeumban 2025. augusztus 15-én

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

Egy ezeréves állam, amely szövetség múlt, jelen és jövő magyarjai között, ez tart meg és köt össze bennünket egymással, immáron 1025 éve − tette hozzá.

Mint mondta,

Szent István államának sikere önmagában az évezredes megmaradás is.

Szent István olyan országot alapított, „amelyben mindenki otthonra találhatott, aki hazájául választott bennünket”, olyan országot, amely keresztény hitből nyerte erejét, ezért az európai kultúra része, olyan országot, amely mindig igyekezett megvédeni saját polgárait, s csak a legrosszabb korszakokban nem volt erre képes vagy nem tűzte ezt ki céljául − fogalmazott.