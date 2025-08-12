Európa végórái, tiszás hazugságok, brüsszeli idióták – a Harcosok órája vendége volt Bayer Zsolt (videó)

„Tudjuk, Donald Trump milyen viszonyban van a magyar miniszterelnökkel, szerintem lesz ennek kézzelfogható eredménye” – mondta el a Harcosok Klubja podcastműsorában a Magyar Nemzet tudósítása szerint Bayer Zsolt, a lap publicistája. Kiemelte, Orbán Viktor a világ minden vezető hatalmával jóban van, bármelyik vezetővel komoly tárgyalásokat tud folytatni.

Az adásban szóba került a Trump–Putyin-találkozó is, amellyel kapcsolatban Bayer kiemelte, a háborúnak komoly, csaknem egy évtizedes előzménye volt. Ugyanakkor az egyetlen megoldás az, hogyha mihamarabb sikerül békét kötni. A publicista hangsúlyozta, ezt a háborút be kell fejezni, ha ennek az az ára, hogy Kelet-Ukrajna orosz többségű területei Oroszországhoz kerülnek, akkor azt meg kell fizetni.

A beszélgetést itt hallgathatja meg:

Magyar Péter és Bástya elvtárs

Szintén szóba kerültek a podcastban Magyar Péter baklövései. A Tisza Párt elnöke az elmúlt napokban sorra követte el a hibákat. Elsőként azt állította, egy sörösdobozzal dobták meg, amiről kiderült, hogy egy zacskó szotyi volt, ezt követően pedig az Otthon start programot támadta. Ez utóbbival kapcsolatban Bayer Zsolt és Németh Balázs először felemlegették, hogy a legkevésbé sem életszerű magyarázatot adott Magyar Péter arra, hogy miként lett lakása Gellért-hegyen.

Bayer a „szotyis incidens” kapcsán felidézte Bacsó Péter A tanú című filmjéből az ikonikussá vált mondatot:

Bástya elvtársat már meg se akarják ölni.

– Innen ismerszik meg a pszichopata, hogy a szotyiszacskó eldobását egyenértékűnek tekinti a Tisza István elleni merénylettel. Csakhogy Tisza Istvánt valóban meglőtték annak idején – hangsúlyozta Bayer Zsolt.

A székesfehérvári kórházban történt incidenssel kapcsolatban, amikor Magyar Péter hamisan azt állította, egy vízvezeték-szerelő ment be egy vajúdó nőhöz a szülőszobába, Bayer kiemelte,

akinek éppen gyereke születik, hacsaknem súlyos elmebeteg, biztos, hogy nem fog Magyar Péternek üzenetet küldeni.

Így a történet kiindulópontja sem lehet igaz Bayer Zsolt szerint.