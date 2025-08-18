1 órája
Megérkezett Budapestre Kapu Tibor kutatóűrhajós, Orbán Viktor is köszöntötte
Hosszabb távollét és csaknem két hétig tartó űrmisszió után ma délelőtt Budapestre érkezett Kapu Tibor kutatóűrhajós. A hazatérő űrutazót Orbán Viktor is köszöntötte, aki közösségi oldalán üzent neki.
Kapu Tibor kutatóűrhajós (j) Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós társaságában érkezése után a Liszt Ferenc repülőtéren 2025. augusztus 18-án
Forrás: MTI
Fotó: Bodnár Boglárka
A Magyar Nemzet helyszíni beszámolója szerint sportolók és közéleti személyiségek alkotta delegáció fogadta Budapesten Kapu Tibort. A kutatóűrhajós a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren tartott sajtótájékoztatón így fogalmazott:
Pár perce állok csak magyar földön, de tudom, hogy rengeteg minden megváltozott. Ma egy kicsit egyenesebb a hátunk és magasabbra tekintünk.
Magyarország 45 év után újra megmutatta a tehetségét a világnak
A kutatóűrhajós meghatódottan háláját ki fejezte mindenkinek, aki segítette a felkészítés és az űrmisszió során. Kapu Tibor kiemelte, Magyarország az űrben elvégzett kutatásoknak köszönhetően éveket lépett előre a biológia és az orvostudomány területén. A kísérletek sikerességével kapcsolatban a kutatóűrhajós elmondta, a 18 napos misszió során az átlagnál több feladatot sikerült elvégezni, és ezek eredményessége is meghaladta átlagot.
A Hunor program folytatódik. Ahogy egy nyíregyházi srác is eljutott az űrbe, úgy egy kis ország is tud nagyot alkotni
– jelentette ki Kapu Tibor. Hozzátette, hazánk elérte azt, hogy 45 év után újra megmutassa tehetségét a világnak.
Alázat, találékonyság és némi szerencse. Egy szóval: magyarnak lenni
– fogalmazott Kapu Tibor.
Újságírói kérdésre válaszolva Kapu Tibor kiemelte, az elkövetkezendő hónapok feladata lesz, hogy kiértékeljék a kutatások eredményeit, publikálják, majd pedig az ország minden szegletébe eljuttassák azokat. Kapu Tibor a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva kiemelte, izgatottan várja az elkövetkezendő időszakot,
az elkövetkezendő hónapokban ugyanis igyekeznek minél több emberhez eljuttatni az űrkutatás eredményeit, illetve népszerűsíteni azt a fiatalok körében.
A teljes helyszíni tudósítást, valamint a további újságírói kérdésekre adott Kapu Tibor-válaszokat ITT olvashatja el.
Így köszöntötte Orbán Viktor a hazaérkező magyar űrhajóst
„Isten hozott, Tibor!” – fogalmazott Orbán Viktor, aki közösségi oldalán üdvözölte több mint kéthetes űrmissziója után hétfőn Magyarországra visszatért Kapu Tibort.
Kapu Tibor újra Magyarországon!
– írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán, ahol egy képet is megosztott.