Tombolnak a kényszersorozók Ukrajnában, óriási razziát tartottak Zelenszkij emberei (videó)
Az elfogott szolgálatmegtagadókra akár tíz évnyi börtön is várhat.
Ukrán egységek a herszoni régió egyik lövészárkában
Újabb megrázó felvétel terjed a közösségi média felületein, ezen dulakodás látszik, melynek során többen egy férfit próbálnak betuszkolni egy autóba – hívta fel rá a figyelmet az Origo. A kegyetlenkedő sorozók a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszkban a nyílt utcáról rabolják el a járókelőt, akiről azt írták a videó mellé: „A helyi rendőrség szerint a férfit a toborzóközpont körözte.”
Az elmúlt hónapokban számos ilyen és ehhez hasonló kegyetlenkedés is befutotta a közösségi média felületeit, az Origó a minap arról is hírt adott, hogy Zelenszkij toborzói egy férfit úgy helybenhagytak, hogy megsérült a mája. A róla készült videót IDE KATTINTVA tudja megtekinteni.
Orbán Viktor: a kárpátaljai magyar férfi agyonverését az ukránok a szőnyeg alá akarják söpörni
Óriási razziát tartottak Zelenszkij emberei
Arról már a Magyar Nemzet számolt be, hogy óriási razziát tartottak Zelenszkij embervadászai Ukrajnában, ahol a rendőrség katonaköteles személyek után kutatott az úgynevezett Opekun (Gyám) művelet harmadik szakaszában. Ennek során több mint 60 házkutatást tartottak, mintegy 30 szolgálatmegtagadó ellen emeltek vádat. Az elfogottakra akár 10 évnyi börtön is várhat – derül ki a helyi rendőrség hétfői sajtóközleményéből, amely arról is beszámol, hogy
az egyik katona öncsonkítást végzett, hogy leszerelhessen a katonaságtól.
