Kocsis Máté: Magyar Péterék legújabb bukásával mindenkinek tisztában kell lennie
Közösségi oldalán jelentkezett a frakcióvezető.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője
Forrás: MTI
Fotó: Vasvári Tamás
Magyar Péter majd összecsinálja magát, hogy elfedje a Tisza adóemelős terveit - írta közösségi oldalán Kocsis Máté
Hozzátette: de mit is jelentenének a magyar munkavállalók számára a Tarr Zoltán alelnök és a Tisza Párt gazdasági munkacsoportját vezető Dálnoki Áron által felvázolt adóemelési tervek?
Magyarországon 4,7 millió foglalkoztatott van.
A Tisza Párt adóemelési terve a 2026-os adózási évre vonatkoztatva (a bérek emelkedése miatt) 2,8 millió munkavállalót érintene, azaz a dolgozó magyarok 60 százalékát, már 400 ezer forintos fizetés felett.
Ez az, amit minden dolgozó magyar embernek joga van tudni!
- írta Kocsis Máté.
Kocsis Máté üzent a tiszásoknak: kezdjenek gondolkodni, kik ezek a hamis trógerek!
A frakcióvezető leszögezte: ez az, amit a tiszások el akartak hallgatni a választásokig!
Tarr Zoltán úgy fogalmazott: előbb meg kell nyerniük a választást, utána MINDENT LEHET(!), de addig beszélni sem szabad nyilvánosan nekik erről.
Mi viszont fogunk erről a sunyiságukról beszélni: a következő hetekben minden háztartásba, minden munkahelyre, minden felületre, minden emberhez el fogjuk juttatni a tiszások adóemelési terveit!
- ígérte Kocsis Máté.
Egyre többeknek van elegük az országban Magyar Péterék hazugságaiból, trükkjeiből, ezért gyengülnek, de ezzel az újabb lebukásukkal mindenkinek tisztában kell lennie!
226 nap - zárta közösségi posztját Kocsis Máté.