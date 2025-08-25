Gulyás Gergely: Ukrajnának semmi köze ahhoz, hogy kitől vásárolunk energiát (élő)

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő hétfőn 15:30-tól sajtótájékoztatót tart, amelyen ismertetik a kormány legújabb döntéseit.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

Szeptember elsején indul az Otthon start program 3 százalékos hitelprogram, ami az első lakás megvásárlásában tud nyújtani segítséget – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely, írja tudósításában a Magyar Nemzet. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta azt is, mit jelent ez a gyakorlatban: törlesztőrészletek tekintetében 10 millió forintonként 30 ezer forinttal kell majd kevesebbet fizetni. Mint mondta, a bankok közötti verseny nagy lesz, így akár kedvezőbb feltételeket is kínálhatnak.

Azonban az ingatlanfejlesztők részéről is jelentős érdeklődés van. Csak az idei évben 15 ezer ingatlan fejlesztése indulhat idén, ezek nagy része a programba esik.

Arra a felvetésre, hogy a kereskedőknek nem tetszik az intézkedés, a tárcavezető azt mondta, csupán annyi történik, hogy nem keletkezik extraprofitjuk. Annak pedig, hogy lesznek-e elbocsátások az árrésstop miatt, nem látják jelét.

Cél a magyar családok védelme

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, még hétfőn este meg fog jelenni egy kormányrendelet, amivel a csok- és az Otthon start program összevonása törvényileg is megtörténik. Átjárás is lesz a csok, a falusi csok és az Otthon start között. A miniszter szerint ez mérsékelni fogja az árakat. Érdemi ingatlanárváltozás az elmúlt hónapban nem történt. Mindenkit biztatnak arra, hogy éljenek a lehetőséggel.

Gulyás Gergely arra is kitért, hogy a kormány döntött az árréstop meghosszabításáról 2025 november 30-áig. Mint mondta, átlagosan 30-35 százalékkal lennének drágábbak a 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszerek. Hozzátette: ezek az intézkedések érdemi segítséget jelentenek a családoknak.

Elfogadhatatlan Ukrajna és Brüsszel viselkedése

A kormány foglalkozott a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadással. Az határozott intésük Ukrajna irányába, hogy vessen véget az energiaszállítási útvonalak támadásának. Hozzátette: Magyarország Ukrajna első számú villamosenergia beszállítója. Emellett a háború kitörése óta szolidárisak Ukrajnával. A magyar történelem legnagyobb ilyen irányú akcióját hajtották végre. Gulyás Gergely megjegyezte azt is, várják, hogy Brüsszel is megszólaljon az ügyben. A miniszter leszögezte,

Ukrajnának akkor sem lenne köze, hogy ki kitől vásárol energiát, ha az EU tagja lenne. Azt várják, hogy mindenki, így Ukrajna és Brüsszel is tartsa be a szavát.

Újságírói kérdésre válaszolva a tárcavezető rámutatott, hogy még a tagjelölti státusz is elképzelhetetlen lenne egy olyan államnak, aki egy uniós tagállamnak az energiabiztonságát szándékosan veszélyezteti. Gulyás Gergely szerint súlyos politikai tévedés most ukrán színekben kivilágítani a Lánchidat – utalt Karácsony Gergelyék intézkedésére. Leszögezte,

Ukrajna nem csak azzal okozhat kézzel fogható kárt, ha ellehetetleníti néhány napra a kőolajszállítást, hanem hogy Magyarországnak és Szlovákiának alternatív források után kell néznie. Mint mondta, erre a lehetőségre is felkészültek, de mivel még Ukrajna Magyarországról is kap energiát, jó volna ha visszatérnének a józan ész politikájához.

Gulyás Gergely szintén újságírói kérdésre válaszolva megjegyezte, a magyarországi gáztározók állása jelenleg 64 százalékos, vagyis az ország ellátásához ez 82 téli napra elegendő. Ha csak a lakossági fogyasztást nézzük, akkor 171 téli napra lenne elegendő.