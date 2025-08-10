Lánczi Tamás feljelentette Fleck Zoltánt

– Nem fér bele, hogy a fennálló alkotmányos rend megdöntésére szervezkedjen valaki – fogalmazott Lánczi Tamás a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorának adott interjúban. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint amit Fleck Zoltán tett, az bűncselekmény, és szerdán feljelentette az ELTE jogi karának oktatóját, aki a Tisza Párt egyik rendezvényén beszélt arról, hogy meg kell fenyegetni Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Lánczi Tamás közölte, hogy azért tette meg a feljelentést, mert úgy érezte, hogy az alkotmányos és szuverenitásvédelmi kérdés is.

Úgy beszél forradalomról, hogy a szótári definíciója a fennálló rend erőszakos megdöntése. Ebben a pillanatban megálljt kell parancsolni

– tette hozzá.

Lánczi kiemelte, hogy a rendezvényt szervező Tisza Párt nem határolódott el Fleck kijelentéseitől. Érdeklődéssel várja, hogy a független magyar igazságszolgáltatás miként fog eljárni ebben az ügyben.

Magyarországnak vannak törvényei, van egy alaptörvénye, amit több mint 10 évvel ezelőtt fogadtak el. Azóta több választás volt. Tehát kétség sem férhet ahhoz, hogy Magyarország egy demokratikus jogállam. Tehát ha valaki erről mást gondol, szíve joga, de ennek alapján nincs joga felkelésre, forradalomra és erőszakra buzdítani

– szögezte le.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint erőszakos cselekményekre, illetve a köztársasági elnök zsarolására buzdítani senkinek sincs joga, Fleck Zoltánnak sem.

A teljes cikket itt olvashatja el.