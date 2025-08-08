augusztus 8., péntek

László névnap

32°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Álhírekkel támad

3 órája

Magyar Péter lakástámogatási kritikája hiteltelen lehet a saját múltja miatt

Címkék#hiteltelenít#Otthon start#hitelkonstrukció#Magyar Péter

Légből kapott állításokkal és álhírekkel próbálja hitelteleníteni Magyar Péter a kormány új lakástámogatási programját, az Otthon startot – azt a kezdeményezést, amely példátlanul kedvezményes hitellel segíti az első lakásukat vásárló fiatalokat. A Tisza Párt elnöke a saját tulajdon helyett inkább a bérlakásokat javasolja, miközben ő maga jóval előnyösebb helyzetből indulhatott: gyerekként jutott hozzá egy gellérthegyi lakáshoz.

MW
Magyar Péter lakástámogatási kritikája hiteltelen lehet a saját múltja miatt

Magyar Péter

Forrás: MW

Fotó: Markovics Gábor

Sajátos logika mentén támadja Magyar Péter az Otthon start elnevezésű programot, amely példátlan léptékű kedvezményt – mindössze 3 százalékos kamatozású hitelkonstrukciót – nyújt a fiataloknak, sőt szinte bárkinek, akinek még nincs saját lakása, írja a Magyar Nemzet. 

A Tisza Párt elnöke a napokban több kampányeseményén is szóba hozta a kormány új támogatási programját, és légből kapott, minden valóságalapot nélkülöző állításokkal igyekezett bagatellizálni a jelentőségét, sőt kifejezetten károsnak állította be az Otthon startot.

Mindez annak fényében különösen visszatetsző, hogy egy korábbi interjúban Magyar azzal kérkedett, 18 évesen már saját lakása volt, ami nagy segítséget jelentett a felnőtt életkezdéséhez.

Hamisnak bizonyult a drágulási jóslat

A politikus a kampánykörútja egyik állomásán, Körösladányban úgy fogalmazott: 

2015-ben Budapesten 5,6 évnyi átlagkeresetből lehetett venni egy pici lakást, most pedig 10 éves átlagbér kell hozzá, és még ebben nincs benne a mostani 20 százalékos drágulás, amit az elhamarkodott és rossz döntések eredményeztek.

Magyar Péter tehát már kész tényként emlegette a napokban a 20 százalékos ingatlanár-emelkedést, holott ez nemcsak most nem igaz, de ilyen változás a következő hónapokban sem várható.

Az Otthon start programmal kapcsolatban Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője lapunknak azt mondta: nem várható jelentős mértékű áremelkedés a kedvezményes hitelprogram miatt.

Fiatalon lakáshoz jutott, most másokat bizonytalanít el

A Tisza Párt elnökének riogatása túl azon, hogy károkat okozhat az ingatlanpiac szereplőinek, elbizonytalaníthat, vagy elhamarkodott döntésre késztethet embereket, azért is rendkívül tisztességtelen, mert

ő maga – saját elmondása szerint – hihetetlen szerencsével jutott saját lakáshoz fiatalon.

A HVG-nek adott tavaly decemberi interjúban Magyar Péter felidézte gyermekkori emlékeit arról, miképp finanszírozta az életét, miután 18 évesen elköltözött otthonról.

Nagyapámmal egyszer együtt mentünk egy idős hölgyismerőséhez, 8-10 éves lehettem, megdicsértem a kertben a gyönyörű apácaliliomokat – kertésznek készültem – és a kapott lekváros kenyeret. 18 éves koromban derült ki, hogy a hölgy másnap rám íratott egy kis gellérthegyi lakást

– így hangzott a rendhagyó történet, majd hozzáfűzte, hogy később ezt a lakást adta el, így tudott a Károlyi-kerthez költözni az egyetem szomszédságába.

A Magyar Nemzet írása további példákat is bemutat arra, hogyan próbálta Magyar Péter félelemkeltéssel befolyásolni az embereket.

Menczer Tamás: nem mindenki olyan szerencsés, mint te Peti!

Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában üzent az Otthon start programot támadó Magyar Péternek:
Szerencsés vagy, Peti! Tudjuk, hisz elmondtad, hogy kisgyerekként lekváros kenyeret ettél egy idős asszony kertjében, aki rád íratta a házát, és tizennyolc évesen tudtad meg, hogy hoppá, van egy házam! Micsoda szerencse!” – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Majd hozzátette:

De nem mindenki ilyen szerencsés. Sokaknak szükségük van a fix, 3 százalékosos otthonteremtési programra. Miért támadod? Nem bennünket támadsz, a fiatalokat támadod. Mi ki akarunk nyitni egy ajtót előttük, te meg be akarod csukni. Miért? Ne támadd a programot, Peti! Nem mindenki olyan szerencsés, mint te.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu