Kudarcos volt Magyar Péter és Dobrev Klára nyári országjárása
A Tisza Párt és a Demokratikus Kolalíció vezetője is országjárással töltötte a nyarat, de a várt siker elmaradt. Lajkó Fanni, az Alapjgokért Központ elemzője szerint sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára kampánya nem hozott áttörést, a két politikus varázsa eltűnt, mert a politikai szereplés mögött nem volt valódi tartalom és hosszabb távú stratégia.
Magyar Péter rendezvényei kifulladtak
Magyar Péter és Dobrev Klára sem tud jelentős számú érdeklődőt felmutatni fórumain – mondta a Magyar Nemzetnek Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője.
A két politikus nyári országjárását górcső alá vevő elemző szerint sem a közvetlenséget megcélozó Dobrev, sem Magyar egyszemélyes előadsai nem vonzottak tömegeket, a rendezvényeken nem jelentek meg nagy számú érdeklődők, az aktivitás korlátozott maradt.
Magyar Péter népszerűsége nyáron egyértelműen gyengült, a korábbiakhoz képest csökkent a támogatottsága, követőtábora apadt, ami a közvélemény-kutatásokon is meglátszik
– mondta Lajkó a lapnak.
A választóknak egyre nyilvánvalóbb, hogy a politikai szereplés mögött nincs valós program, konkrét politikai elképzelés, szervezeti háttér vagy hosszú távú stratégia. Fellépései ismétlődőek és üresek, ugyanazokat az üzeneteket ismétli, miközben a valódi politikai kérdések elől, legyen az a nemzetközi színtér, az európai döntéshozatal vagy az ukrán EU-csatlakozás, kitér
– emelte ki az elemző, aki szerint Magyar Péter ugyanazokat a lózungokat mondja, de kerüli a hazai és a nemzetközi politikát meghatározó kérdéseket.
Nem hajlandó állást foglalni olyan ügyekben, mint a Trump–Putyin-, a Trump–Zelenszkij-találkozó vagy az ukrán EU-csatlakozás kérdése. Ilyenkor kitér, színészkedik és inkább a közönség hangulatára játszik, mintsem valós válaszokat adna. Ez a hozzáállás hosszabb távon hitelteleníti a szereplését, és erősíti azt a képet, hogy a Tisza Párt valójában egy egyszemélyes show
– vélekedett az elemző, aki szerint
Magyar Péter nyári országjárása politikai értelemben kudarc volt.
Gyurcsányék migrációs politikáját viszi tovább a Tisza PártMagyar Péter pártja nem más, mint a baloldal új köntösben.
Az elemző arra is részletesen kitért, hogy Dobrev Klára sem tudott lényeges előrelépést felmutatni, a DK elnökének nyári vidéki szereplései nem váltottak ki érdemi mozgósítást.
Lajkó Fanni szerint a fentiekkel szemben
a magyar jobboldal és a digitális polgári körök (DPK) létrejötte kiemelkedő példát mutat arra, hogyan lehet valódi közösséget építeni és megújulni
