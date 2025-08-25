Halmozza a luxusnyaralásokat Magyar Péter élettársa

A portál cikke szerint a Tisza Párt elnökének élettársa, Szabó Ilona – vagy ahogy mindenki ismeri – Ilike a közelmúltban megjárta

az Egyesült Államokat,

Tanzániát,

Kínát,

Ausztráliát,

Argentínát,

Marokkót,

Kanadát,

Kazahsztánt,

Brazíliát,

Bolíviát,

Perut

és még számos európai országot.

A Ripost információja szerint Magyar Péter sok tízmillóval finanszírozza Ilike luxushobbiját.

A portál úgy tudja, Szabó Ilike ezt kérte cserébe, hogy felvállalta az élettársi szerepet a Tisza-vezér mellett.

További részletekért és fotókért kattintson.