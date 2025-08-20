augusztus 20., szerda

István névnap

27°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar falu program

2 órája

Magyar Péter forrást vonna el a falvaktól

Címkék#program#Gyopáros Alpár#Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke forrást vonna el a magyar falvaktól a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerint.

MW
Magyar Péter forrást vonna el a falvaktól

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Gyopáros Alpár szerdán a Facebook-oldalán, „Gyors reakció KamuPetire” című posztjában beszámolt arról, hogy Magyar Péter egyszer már hirdetett egy „Faluközpont-programot”; akkor felvilágosította, hogy ilyen már van, Magyar falu programnak hívják és sikeres!

Most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar falu program kínált 5 év alatt, vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól!

– fogalmazott.

A kormánybiztos emlékeztetett arra, hogy a Magyar falu programot maguk a falvak írják: az „étlapot” ők állítják össze, és „a svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak”.

Jelezte, érti, hogy

„a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült, ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára”.

„Hajrá, falvak és kisvárosok! Nem hagyjuk magunkat megvezetni!” – zárta bejegyzését Gyopáros Alpár.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu