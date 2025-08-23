Magyar Péter nem áll le: újabb hazugságon kapták

A külföldről fizetett 444-es és telex-es «tényellenőrök», illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek természetesen, és valahogy nem szúrták ki ezt az égbekiáltó hazugságot, vagy ha mégis, akkor ezidáig elhallgatták a nyilvánosság elől, mert a propaganda érdekeik így kívánták. Ilyen ez a függetlenség-objektívság, na