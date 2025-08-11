augusztus 11., hétfő

Ez a nap sem más, mint a többi

34 perce

Újabb hazugságon kapták Magyar Pétert: videó bizonyítja, hogy Weber beszélt a sorkötelezettségről

Címkék#sorkatonai#Manfred Weber#Magyar Péter

Ismét valótlanságon érték Magyar Pétert: miközben nyilvánosan tagadta, hogy Manfred Weber a sorkötelezettség bevezetéséről beszélt volna, egy felvételen az Európai Néppárt vezetője maga erősíti meg ezt az álláspontot.

MW
Újabb hazugságon kapták Magyar Pétert: videó bizonyítja, hogy Weber beszélt a sorkötelezettségről

Szövetségesek: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: AFP

Fotó: Kisbenedek Attila

Ismét hazugságon kapták Magyar Péter, a Tisza Párt elnökét - adta hírül a Magyar Nemzet.

„Abszolút a béke mellett állunk, és senki nem gondolkodik, de ezt mondjuk elterjesztették Manfred Weberről is, aki a Néppárt elnöke, frakcióvezetője. Amikor mondtam neki, akkor nagyot röhögött, mert mondta, hogy szerinte még azt a szót sem nagyon mondta ki mostanában, hogy sorkötelezettség. Úgyhogy nem, nem lesz ilyen” – mondta egy korábbi fórumán Magyar Péter

Dömötör Csaba, az Európai Parlament fideszes képviselője viszont bemutatott egy videót, amelyen Weber szó szerint ezt mondja: 

„Támogatom, hogy köztes lépésként a hadkötelezettség irányába haladjunk, támogatom az általános sorkatonai szolgálatot, hogy a fiatalok szabadon dönthessenek arról, hogy milyen szolgálatot akarnak teljesíteni.”


 

