A balliberális hírportál eltakarítja Magyar Péter baloldali versenytársait

A balliberális 444 beállt Magyar Péter mögé, és mindegyik ellenzéki pártnak nekiesnek, amelyik nem áll félre a Tisza Párt útjából. Legújabb ellenségük a Kutyapárt lett. A Soros Györgyhöz köthető szervezetek által pénzelt 444-re hárulhatott az a feladat, hogy teljes mértékben megtisztítsa az utat Magyar Péter előtt – írta meg a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog emlékeztetett, hogy a portál beleállt a XII. kerületet vezető Kovács Gergelybe, a Kutyapárt elnökébe. Véleményük szerint kitört a háború a baloldali aktivista újságírók és a Magyar Péter mögé be nem tagozódó baloldaliak között. Pár nappal ezelőtt egy karaktergyilkosság jellemvonásait is magán hordozó cikk jelent meg a 444-en, amely azt sejteti, hogy Kovács Gergely talán korrupt lehet.

