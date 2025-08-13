augusztus 13., szerda

Kutyapárt

1 órája

A balliberális hírportál eltakarítja Magyar Péter baloldali versenytársait

A Magyar Nemzet cikke szerint Magyar Péterék külföldi támogatói attól tartanak, hogy a Kutyapárton múlhat a kormányváltás.

MW
A balliberális hírportál eltakarítja Magyar Péter baloldali versenytársait

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balázs

A baloldali térfélen már régóta zajlik annak a tervnek a végrehajtása, amelynek az a lényege, hogy jövő tavasszal egy párt álljon szemben a Fidesszel. Ennek a stratégiának a része, hogy olyan cinkelt közvélemény-kutatási adatokat szórnak a nyilvánosságban, amelyek azt a valóságtól messze elrugaszkodott látszatot próbálják kelteni, amely szerint Magyar Péterék vezetik a pártok versenyét – mondta el a Magyar Nemzetnek Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. Kiemelte: ennek látványos mozzanata volt, amikor a Momentum bejelentette, hogy nem méretik meg magukat a következő országgyűlési választáson.

Zila János szerint a Tisza Párt mögött álló külső szereplők célja egyértelműen az, hogy Magyar Pétert segítsék a miniszterelnöki székbe, mert Orbán Viktor és a jelenlegi kormány útban van nekik, egyebek mellett azért, mert erős szövetséget hozott létre a magyar választók többségével, hogy meggátolja az ország érdekeivel ellentétes, gyorsított ukrán uniós csatlakozást.

A balliberális 444 beállt Magyar Péter mögé, és mindegyik ellenzéki pártnak nekiesnek, amelyik nem áll félre a Tisza Párt útjából. Legújabb ellenségük a Kutyapárt lett. A Soros Györgyhöz köthető szervezetek által pénzelt 444-re hárulhatott az a feladat, hogy teljes mértékben megtisztítsa az utat Magyar Péter előtt – írta meg a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog emlékeztetett, hogy a portál beleállt a XII. kerületet vezető Kovács Gergelybe, a Kutyapárt elnökébe. Véleményük szerint kitört a háború a baloldali aktivista újságírók és a Magyar Péter mögé be nem tagozódó baloldaliak között. Pár nappal ezelőtt egy karaktergyilkosság jellemvonásait is magán hordozó cikk jelent meg a 444-en, amely azt sejteti, hogy Kovács Gergely talán korrupt lehet.

További részletekért kattintson.

 

