Magyar Péter műbalhét rendezett, amire az egészségügyi államtitkár csattanós választ adott

„Az öngól is gól, elvtárs! Pont a csapatókirály, Péter Magyar kérdez fel arról, hogy megszakítottam-e a nyaralásomat?” – reagált közösségi oldalán az egészségügyi államtitkár Magyar Péter Székesfehérváron tett vádaskodásaira. Takács Péter azt írta: „Te, aki ahelyett, hogy a magyar gazdák tönkretétele ellen szavaztál volna a szakbizottságban, quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz, robogózol, sétarepülőzöl egész nyáron?”

„Amúgy felsültek az informátoraid, Lenin-fiú! Nem volt mit megszakítani, mert el sem utaztam - a rendkívüli helyzetre tekintettel. 3 délután a Balcsinál, az idén nyáron ez jutott... ez van, meló van” – írta, majd megkérdezte: „Neked hogy telik a 80 napos életed nyara?”

Magyar Péter műbalhét csapott

A Magyar Nemzet beszámolt arról is, hogy mikor már tudni lehetett, hogy a Tisza Párt elnöke a székesfehérvári kórházba látogat, az államtitkár figyelmeztetett: hergelés- és hazugságcunami következik! Mint írta, Magyar Péter, akárcsak a napraforgót, a fehérvári kórházat sem bírja elengedni.

Milyen beteg lelkű figura képes úgy beállítani a munkájukat szakszerűen, az érvényes protokollok szerint végző szakembereket, mintha direkt a betegek zaklatása lenne a céljuk?

– mutatott rá.