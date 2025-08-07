1 órája
Magyar Péter ingatlanár-emelkedéssel riogat
A Tisza Párt elnöke szerint máris húsz százalékkal felverte az ingatlanárakat az Otthon start, a szakértő szerint szó sincs erről.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Élesen kritizálta Magyar Péter a szeptembertől induló kormányzati Otthon start hitelprogramot; a Tisza Párt elnöke azt állította, emiatt két hét alatt mindenütt az országban húsz százalékkal emelkedtek az ingatlanárak. Magyar Péter állítását azonban a szakértő cáfolja – írja a Magyar Nemzet.
Az Otthon start programmal kapcsolatban a lapnak Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője azt mondta:
jelentős áremelkedés nem várható a kedvező kamatozású hitel miatt.
– Kollár Kinga megszólalása óta nyilvánvaló, hogy ami jó az országnak, az rossz a Tiszának. Ez a program jó, ezért támadják – mondta a Harcosok órájának csütörtöki adásában Panyi Miklós az Otthon start programról. Az államtitkár kifejtette, ez a program nem a gazdagoknak, hanem az ingatlantulajdonnal nem rendelkező fiataloknak szól.
Panyi Miklós veszélyesnek nevezte, hogy Magyar Péterék ingatlanár-emelkedéssel riogatnak.
