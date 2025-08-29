Magyar Péter teljesen kiborult, miután kiderült a Tisza-adó terve

– Ennyire nem lehetünk ostobák. Még Gyurcsány is legalább a választás után mondta el az őszödi beszédét, de mi már előtte!” – fakadt ki Magyar Péter Deák Dániel forrásai szerint, miután Tarr Zoltánék lebuktatták az adóemelési terveiket.

Mint korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné. Tar Zoltán egy belső tiszás fórumon pedig arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről.

Megkezdődött a tűzoltás, a sajtó is beszállt

Deák Dániel kifejtette, mint minden ilyen botrány esetében, Magyar Péter tagad, azt állítja, hogy nem léteznek ilyen tervek, ők adót szeretnének csökkenteni. Ez a válságkommunikáció a TISZA kemény magjának meggyőzéséről szól, ugyanakkor, miután az emberei – köztük például Tarr Zoltán – elszólták magukat, ezt a középen álló szavazók már nem hiszik el neki, ezzel tisztában van Magyar Péter is.

Az elemző kiszúrta: Magyar Péternek azonnal segítségére sietett a baloldali sajtó.

A 24.hu nevű balliberális propagandalap például úgy írt cikket a Tisza-adóról, hogy a két főszereplő, Tarr Zoltán és Dálnoki Áron nem is szerepel benne. De a Telex is elkezdte védeni a védhetetlent, azonnal beállt a Tisza-adó mögé. Ez is jól mutatja Deák szerint, hogy a balliberális sajtó valójában a TISZA kampánycsapatának része, nem független szereplő.